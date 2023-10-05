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Глава Євроради про проблеми з допомогою США Україні: Байден мене заспокоїв, є його лідерство

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 14:26
Глава Євроради про проблеми з допомогою США Україні: Байден мене заспокоїв, є його лідерство - Фото
Шарль Мішель (Фото: EPA)

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що президент США Джо Байден "заспокоїв" його щодо військової допомоги Україні. Про це він повідомив перед самітом Європейської політичної спільноти в Іспанії, повідомляє The Guardian.

За його словами, зустріч в Іспанії стане приводом "наблизити європейський континент до спільних цілей".

Він зазначив, що Байден "заспокоїв" його у питанні подальшої підтримки України з боку США.

"Ми відчуваємо його особисте лідерство, його особисту відданість забезпеченню того, щоб США підтримували Україну у довгостроковій перспективі та допомагали Україні у довгостроковій перспективі", — сказав Мішель.

Європейський лідер наголосив на тісній співпраці зі США та Україною.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Також читайте: Зеленський про проблеми США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Дмитро Гриниченко
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Джо Байденєвросоюзвійнашарль мішельвійськова допомога
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