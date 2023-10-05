Глава Євроради про проблеми з допомогою США Україні: Байден мене заспокоїв, є його лідерство

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що президент США Джо Байден "заспокоїв" його щодо військової допомоги Україні. Про це він повідомив перед самітом Європейської політичної спільноти в Іспанії, повідомляє The Guardian.

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За його словами, зустріч в Іспанії стане приводом "наблизити європейський континент до спільних цілей".

Він зазначив, що Байден "заспокоїв" його у питанні подальшої підтримки України з боку США.

"Ми відчуваємо його особисте лідерство, його особисту відданість забезпеченню того, щоб США підтримували Україну у довгостроковій перспективі та допомагали Україні у довгостроковій перспективі", — сказав Мішель.

Європейський лідер наголосив на тісній співпраці зі США та Україною.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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