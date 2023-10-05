Боррель: Хоч Євросоюз і посилює допомогу Україні, але не зможе замінити підтримку США
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив перед самітом Європейської політичної спільноти в Іспанії, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.
"Звичайно, Європа не зможе замінити США", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи міг би ЄС "заповнити прірву, яка утворилася з боку США у допомозі Україні".
Журналіст, вочевидь, мав на увазі рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування, а також усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.
Він заявив, що Україна потребує допомоги ЄС, і блок підвищить її.
"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", – уточнив він.
Проте українці, за його словами, так само потребують і допомоги від США.
"Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", – сказав дипломат.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
- Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
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