Боррель: Хоч Євросоюз і посилює допомогу Україні, але не зможе замінити підтримку США

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив перед самітом Європейської політичної спільноти в Іспанії, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.

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"Звичайно, Європа не зможе замінити США", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи міг би ЄС "заповнити прірву, яка утворилася з боку США у допомозі Україні".

Журналіст, вочевидь, мав на увазі рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування, а також усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

Він заявив, що Україна потребує допомоги ЄС, і блок підвищить її.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", – уточнив він.

Проте українці, за його словами, так само потребують і допомоги від США.

"Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", – сказав дипломат.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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