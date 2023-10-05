Боррель: Хоть Евросоюз и усиливает помощь Украине, но не сможет заменить поддержку США
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил перед саммитом Европейского политического сообщества в Испании, что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.
"Конечно, Европа не сможет заменить США", – сказал он, отвечая на вопрос, мог ли ЕС "заполнить пропасть, образовавшуюся со стороны США в помощи Украине".
Журналист, очевидно, имел в виду решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании, а также устранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не выберет нового спикера.
Он заявил, что Украина нуждается в помощи ЕС, и блок повысит ее.
"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", – уточнил он.
Однако украинцы, по его словам, также нуждаются и в помощи от США.
"Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", – сказал дипломат.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
- Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.
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