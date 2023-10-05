Боррель: Хоть Евросоюз и усиливает помощь Украине, но не сможет заменить поддержку США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил перед саммитом Европейского политического сообщества в Испании, что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.

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"Конечно, Европа не сможет заменить США", – сказал он, отвечая на вопрос, мог ли ЕС "заполнить пропасть, образовавшуюся со стороны США в помощи Украине".

Журналист, очевидно, имел в виду решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании, а также устранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не выберет нового спикера.

Он заявил, что Украина нуждается в помощи ЕС, и блок повысит ее.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", – уточнил он.

Однако украинцы, по его словам, также нуждаются и в помощи от США.

"Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", – сказал дипломат.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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