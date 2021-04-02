Глава комитета Рады: Пришло время для более радикальных шагов по борьбе с коронавирусом

В Украине пришло время для более радикальных шагов по борьбе с коронавирусом, чем адаптивный карантин, заявил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению, нардеп из Слуги народа Михаил Радуцкий.

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Радуцкий напомнил, что в Украине распространен более агрессивный британский штамм коронавируса, в двух областях найден еще более агрессивный южноафриканский штамм.

Радуцкий уверен, что адаптивный карантин не сдержит "нашествие штаммов коронавируса".

"Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", – заявил Радуцкий.

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Денис Юдин

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