Глава комитета Рады: Пришло время для более радикальных шагов по борьбе с коронавирусом
В Украине пришло время для более радикальных шагов по борьбе с коронавирусом, чем адаптивный карантин, заявил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению, нардеп из Слуги народа Михаил Радуцкий.
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Радуцкий напомнил, что в Украине распространен более агрессивный британский штамм коронавируса, в двух областях найден еще более агрессивный южноафриканский штамм.
Радуцкий уверен, что адаптивный карантин не сдержит "нашествие штаммов коронавируса".
"Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", – заявил Радуцкий.
- Сегодня, 2 апреля, стало известно, что карантин усилят в Николаеве.
- Позже решение об усилении карантина было принято в Запорожье и в Винницкой области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 19 893 новых случая коронавируса, в Винницкой области – 815.
- В Верховной Раде собрано 90 подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, среди подписавшихся есть и Радуцкий. Если наберется 150 подписей, вопрос поставят на голосование.
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