Глава комитета ВР о визите Зеленского в Польшу: Подготовка наступления и вступление в НАТО

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко объяснил важность визита президента Владимира Зеленского в Польшу. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, визит имеет как символическое, так и практическое значение, так как это первый официальный приезд Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны.

"Это очень правильно, поскольку Польша показала себя как один из самых больших наших друзей и союзников. Возможно, визит проходит именно сейчас, поскольку Украина готовится к контрнаступлению, а Польша играет роль крупнейшего хаба в военно-технической помощи Украине", — сказал Мережко.

Парламентарий заявил, что ожидает усиления военно-технической помощи Украине, а также решения вопросов стратегического сотрудничества между Польшей и Украиной при вступлении в Европейский союз и НАТО.

"Польша делает все возможное для Украины с точки зрения военно-технической помощи. Она постоянно ищет дополнительные возможности для усиления помощи Украине. Кроме того, Варшава пытается стимулировать другие европейские страны, чтобы усилить помощь Украине", — подчеркнул нардеп.

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Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

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