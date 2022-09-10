Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на DPA.
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По ее словам, присутствие в столице должно показать, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно — с поставками оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью.
Она отметила, что цель визита — противостоять потенциальной усталости от войны в Германии.
"Мне понятно, что Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать Украине. Он верит, что может разделить наши общества при помощи лжи и шантажировать их поставками энергии, но его расчет оказался неудачным. Вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок", — сказала Бербок.
Дипломат встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой, точный график не разглашается из соображений безопасности.
- Ранее дипломат говорила, что Путин отказывается от дипломатических переговоров даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, и никак не реагирует на попытки посредничества.
- Она подвергла резкой критике недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину.
- Бербок не видит перспектив для переговоров с Путиным.
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