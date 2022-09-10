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Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

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10.09.2022, 10:18
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на DPA.

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По ее словам, присутствие в столице должно показать, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно — с поставками оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью. 

Она отметила, что цель визита — противостоять потенциальной усталости от войны в Германии.

"Мне понятно, что Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать Украине. Он верит, что может разделить наши общества при помощи лжи и шантажировать их поставками энергии, но его расчет оказался неудачным. Вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок", — сказала Бербок. 

Дипломат встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой, точный график не разглашается из соображений безопасности. 

Читайте также: Глава МИД Германии: Мы не знаем, сможет ли Украина победить, но сделаем для этого все 

Дмитро Гриниченко
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Украина Германия война Анналена Бербок
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