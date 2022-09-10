Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на DPA.

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По ее словам, присутствие в столице должно показать, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно — с поставками оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью.

Она отметила, что цель визита — противостоять потенциальной усталости от войны в Германии.

"Мне понятно, что Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать Украине. Он верит, что может разделить наши общества при помощи лжи и шантажировать их поставками энергии, но его расчет оказался неудачным. Вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок", — сказала Бербок.

Дипломат встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой, точный график не разглашается из соображений безопасности.

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Дмитро Гриниченко

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