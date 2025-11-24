Глава МИД Германии: Из "мирного плана" исключены проблемные вопросы по Европе и НАТО

По мнению Иоганна Вадефуля, переговоры по плану Трампа прошли позитивно из-за изъятия из документа некоторых положений

Иоганн Вадефуль (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал переговоры в Женеве между представителями США и Украины по 28-пунктному плану положительными из-за исключения всех вопросов, касающихся Европы и НАТО. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

"Все проблемные вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана", – сказал он.

Вадефуль также напомнил, что европейские страны ранее неоднократно заявляли, что "любое соглашение не должно быть достигнуто без участия европейцев и украинцев".