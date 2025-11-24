Глава МИД Германии: Из "мирного плана" исключены проблемные вопросы по Европе и НАТО
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал переговоры в Женеве между представителями США и Украины по 28-пунктному плану положительными из-за исключения всех вопросов, касающихся Европы и НАТО. Об этом сообщает
"Все проблемные вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана", – сказал он.
Вадефуль также напомнил, что европейские страны ранее неоднократно заявляли, что "любое соглашение не должно быть достигнуто без участия европейцев и украинцев".
- 23 ноября медиа публиковали текст предложения к проекту "мирного плана" США. Ознакомиться с ним можно здесь.
- После переговоров в Женеве Украина и США согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану.
- По поводу "мирного плана" высказался канцлер Германии. Он отметил, что Россия не вернется к формату G8, несмотря на наличие такого пункта в документе.
