Глава МЗС Німеччини: З "мирного плану" виключено проблемні питання щодо Європи та НАТО
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав переговори в Женеві між представниками США та України щодо 28-пунктового плану позитивними через виключення всіх питань, що стосуються Європи та НАТО. Про це повідомляє
"Всі проблемні питання, що стосуються Європи, включно з питаннями, що стосуються НАТО, було виключено з цього плану", – сказав він.
Вадефуль також нагадав, що європейські країни раніше неодноразово заявляли, що "будь-яка угода не повинна бути досягнута без участі європейців і українців".
- 23 листопада медіа публікували текст пропозиції до проєкту "мирного плану" США. Ознайомитися з ним можна тут.
- Після переговорів у Женеві Україна й США погодили оновлений рамковий документ щодо мирного плану.
- З приводу "мирного плану" висловився канцлер Німеччини. Він зазначив, що Росія не повернеться до формату G8, попри наявність такого пункту в документі.
