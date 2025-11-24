Глава МЗС Німеччини: З "мирного плану" виключено проблемні питання щодо Європи та НАТО

На думку Йоганна Вадефуля, переговори щодо плану Трампа пройшли позитивно через вилучення з документа деяких положень

Йоганн Вадефуль (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав переговори в Женеві між представниками США та України щодо 28-пунктового плану позитивними через виключення всіх питань, що стосуються Європи та НАТО. Про це повідомляє Deutschlandfunk.

"Всі проблемні питання, що стосуються Європи, включно з питаннями, що стосуються НАТО, було виключено з цього плану", – сказав він.

Вадефуль також нагадав, що європейські країни раніше неодноразово заявляли, що "будь-яка угода не повинна бути досягнута без участі європейців і українців".