Глава МИД Ирана едет в Москву. Хочет помочь в "урегулировании украинского кризиса"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян посетит Москву 31 августа, основной целью его поездки станет "урегулирование украинского кризиса". Об этом сообщает пресс-служба МИД страны со ссылкой на комментарий министра.

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По его словам, он едет в Москву, чтобы "приложить усилия для урегулирования украинского кризиса на основе запроса, который получил Иран".

Он отметил, что "некоторые западные страны" хотят, чтобы Тегеран "играл активную роль в этом отношении".

Также министр сказал, что в повестке дня его поездки будут отношения Ирана с Россией и проблема Афганистана.

12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

Госдеп США обещал ввести новые санкции против Ирана в случае таких поставок БПЛА.

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Дмитрий Гриниченко

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