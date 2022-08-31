Глава МИД Ирана едет в Москву. Хочет помочь в "урегулировании украинского кризиса"
31.08.2022, 07:52
Хосейн Амир-Абдоллахян (Фото: МИД Ирана)
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян посетит Москву 31 августа, основной целью его поездки станет "урегулирование украинского кризиса". Об этом сообщает пресс-служба МИД страны со ссылкой на комментарий министра.
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По его словам, он едет в Москву, чтобы "приложить усилия для урегулирования украинского кризиса на основе запроса, который получил Иран".
Он отметил, что "некоторые западные страны" хотят, чтобы Тегеран "играл активную роль в этом отношении".
Также министр сказал, что в повестке дня его поездки будут отношения Ирана с Россией и проблема Афганистана.
- 12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- Госдеп США обещал ввести новые санкции против Ирана в случае таких поставок БПЛА.
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