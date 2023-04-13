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Глава МИД Латвии ответил Макрону насчет Китая и США: Нужно единство с Америкой и Британией

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 08:18
Глава МИД Латвии ответил Макрону насчет Китая и США: Нужно единство с Америкой и Британией - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европе необходимо усиливать трансатлантическое единство. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, нужно укреплять евроатлантическое единство, а не ослаблять его.

Он отметил, что "стратегическая автономия" Европы не должна подрывать сотрудничество с США, Канадой и Великобританией. 

"Наоборот, мы станем сильнее, если продолжим инвестировать в эти важнейшие отношения, и слабее, если подорвем их. Больше единства, меньше автономии", — заявил дипломат.

Ранее после визита в КНР французский лидер Эмманюэль Макрон сказал, что Европе не следуетвтягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня.

Также он отметил, что решающее значение имеет "стратегическая автономия для предотвращения превращения европейских государств в вассалов".

Подобное высказывание Макрона вызвало шквал критики в западных странах — более 250 парламентариев мира выступили против такой позиции.

  • В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
  • Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

Читайте также: Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснения по войне России против Украины — Bloomberg

Дмитро Гриниченко
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война Латвия Эмманюэль Макрон Европа эдгарс ринкевичс
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