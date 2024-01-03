Глава МИД Польши: Украине нужно дать ракеты для уничтожения объектов внутри России

Сикорский заявил, что на массированные удары России по Украине Запад должен ответить "на языке, понятном Путину"

Радослав Сикорский (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад предоставить Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, партнеры Украины должны ответить на массированный ракетный удар утром 2 января "на языке, понятном диктатору Владимиру Путину".

Он отметил, что против России необходимо ужесточить санкции, чтобы оккупанты не могли производить новое оружие из контрабандных компонентов.

Также Сикорский заявил, что Украине нужно предоставить ракеты большой дальности, которые позволят уничтожать стартовые площадки и командные центры россиян.

2 января главком Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Утром 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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