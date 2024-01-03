Глава МЗС Польщі: Україні потрібно дати ракети для знищення об'єктів усередині Росії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід надати Україні ракети великої дальності для ударів по території Росії. Про це він написав у X (Twitter).
За його словами, партнери України мають відповісти на масований ракетний удар вранці 2 січня "мовою, зрозумілою диктатору Володимиру Путіну".
Він зазначив, що проти Росії необхідно посилити санкції, щоб окупанти не могли виготовляти нову зброю з контрабандних компонентів.
Також Сікорський заявив, що Україні потрібно надати ракети великої дальності, які дозволять знищувати стартові майданчики та командні центри росіян.
2 січня головком Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.
- Вранці 2 січня окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".
- Також вибухи пролунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".
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