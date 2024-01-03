Глава МЗС Польщі: Україні потрібно дати ракети для знищення об'єктів усередині Росії

Сікорський заявив, що на масовані удари Росії по Україні Захід повинен відповісти "мовою, зрозумілою Путіну"

Радослав Сікорський (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід надати Україні ракети великої дальності для ударів по території Росії. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, партнери України мають відповісти на масований ракетний удар вранці 2 січня "мовою, зрозумілою диктатору Володимиру Путіну".

Він зазначив, що проти Росії необхідно посилити санкції, щоб окупанти не могли виготовляти нову зброю з контрабандних компонентів.

Також Сікорський заявив, що Україні потрібно надати ракети великої дальності, які дозволять знищувати стартові майданчики та командні центри росіян.

2 січня головком Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Вранці 2 січня окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи пролунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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