Глава МИД Польши заявил, что считает некоторые идеи Трампа "интересными и творческими"

Радослав Сикорский подчеркнул, что некоторые из идей экспрезидента "противоречивы", не уточнив, что имеется в виду

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает некоторые идеи кандидата в президенты США Дональда Трампа "интересными и творческими", надеясь, что тот в случае избрания будет поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

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По словам Сикорского, Польша уже контактировала с "альтернативной администрацией" США. В частности президент Польши Анджей Дуда и Трамп обсудили войну в Украине во время двухчасовой встречи в Trump Tower в Нью-Йорке в апреле.

"Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они рассказывают мне о том, что они планируют сделать, интересны и творчески", — сказал глава польского МИД.

Он подчеркнул, что некоторые из этих вещей "противоречивы", не уточнив, что имеется в виду.

Сикорский выразил надежду, что Трамп будет стремиться быть "победителем", который достигнет справедливого мира в Украине, что предполагает обеспечение свободы для нее от российской агрессии.

4 мая 2024 года The Telegraph со ссылкой на собеседников писало, что в случае победы на выборах Трамп рассмотрит планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

11 июля Politico со ссылкой на проинформированные источники писало, что Трамп в случае переизбрания рассматривает возможность сокращения обмена разведывательной информацией с членами НАТО в Европе.

12 июля Трамп встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном. Он заявил: "Мы обсуждали способы достижения мира. Хорошая новость дня: он [Трамп] решит эту проблему".

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