Глава МЗС Польщі заявив, що вважає деякі ідеї Трампа "цікавими та творчими"

Радослав Сікорський наголосив, що деякі з ідей експрезидента є "суперечливими", не уточнивши, що мається на увазі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає деякі ідеї кандидата у президенти США Дональда Трампа "цікавими і творчими", сподіваючись, що той у разі обрання підтримуватиме Україну. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV.

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За словами Сікорського, Польща вже мала контакти із "альтернативною адміністрацією" США. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда і Трамп обговорили війну в Україні під час двогодинної зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку у квітні.

"Я розмовляю з людьми президента Трампа, і деякі речі, які вони розповідають мені про те, що вони планують зробити, є цікавими та творчими", — сказав глава польського МЗС.

Він наголосив, що деякі з цих речей є "суперечливими", не уточнивши, що мається на увазі.

Сікорський висловив сподівання, що Трамп прагнутиме бути "переможцем", який досягне справедливого миру в Україні, що передбачає забезпечення свободи для неї від російської агресії.

4 травня 2024 року The Telegraph з посиланням на співрозмовників писало, що у разі перемоги на виборах Трамп розгляне плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

11 липня Politico з посиланням на проінформовані джерела писало, що Трамп у разі переобрання розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО в Європі.

12 липня Трамп зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Той заявив: "Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він [Трамп] розв’яже цю проблему".

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