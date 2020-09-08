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Глава МИД прокомментировал выдворение оппозиционеров из Беларуси в Украину

08.09.2020, 14:26
Глава МИД прокомментировал выдворение оппозиционеров из Беларуси в Украину - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Дмитрий Кулеба отметил, что граница Украины открыта для беларусов, но не следует эту открытость использовать в ущерб отношениям народов

Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России испортить отношения между беларуским и украинским народами. Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя выдворение из Беларуси в Украину оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

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Кулеба отметил, что граница Украины остается открытой для беларусов, несмотря на ограничения на въезд иностранцев.

"В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между беларуским и украинским народами", – заявил Кулеба.

Денис Юдин
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