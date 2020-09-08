Глава МИД прокомментировал выдворение оппозиционеров из Беларуси в Украину

Дмитрий Кулеба отметил, что граница Украины открыта для беларусов, но не следует эту открытость использовать в ущерб отношениям народов

Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России испортить отношения между беларуским и украинским народами. Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя выдворение из Беларуси в Украину оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что граница Украины остается открытой для беларусов, несмотря на ограничения на въезд иностранцев.

"В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между беларуским и украинским народами", – заявил Кулеба.

7 сентября беларускую оппозиционерку Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Она не выходила на связь более 12 часов. Родственники подали заявление в милицию о пропаже.

Марию Колесникову похитили неизвестные Сегодня, 8 сентября, стало известно, что Колесникова была задержана на границе с Украиной, а Родненков и Кравцов пересекли границу.

Позже стало известно, что оппозиционеров выдворили из Беларуси власти, но Колесникову не смогли – СМИ сообщают, что она разорвала паспорт.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.