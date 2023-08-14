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Глава Минобороны Китая едет в Россию и Беларусь. Пекин говорит о "стратегическом общении"

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:36
Глава Минобороны Китая едет в Россию и Беларусь. Пекин говорит о
Ли Шанфу (Фото: EPA)

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь с 14 по 19 августа по приглашению глав Минобороны РФ и РБ. Об этом сообщило пропагандистское издание Global Times, которое контролирует Компартия КНР.

Китайцы заявляют, что Ли посетит Россию и Беларусь по приглашению министров обороны Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Он примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности и приедет в Беларусь с 14 по 19 августа.

Спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что диктатор Владимир Путин и правитель Китая Си Цзиньпин "всегда находятся в стратегическом общении по многим направлениям, затрагивая важные и всеобъемлющие темы".

  • В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. 
  • По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию", и Киев остался доволен.
  • Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

Читайте также: Украина оповещает правительство КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба 

Дмитрий Гриниченко
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РоссияКитайвойнавладимир путинбеларусьси цзиньпинВан ВэнбиньЛи Шанфу
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