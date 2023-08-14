Глава Міноборони Китаю їде до Росії та Білорусі. Пекін говорить про "стратегічне спілкування"

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію та Білорусь з 14 до 19 серпня на запрошення глав Міноборони РФ та РБ. Про це повідомило пропагандистське видання Global Times, яке контролює Компартія КНР.

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Він візьме участь у XI Московській конференції з міжнародної безпеки та приїде до Білорусі з 14 до 19 серпня.



Спікер Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін заявив, що диктатор Китайці заявляють, що Лі відвідає Росію та Білорусь на запрошення міністрів оборони Сергія Шойгу та Віктора Хреніна.Він візьме участь у XI Московській конференції з міжнародної безпеки та приїде до Білорусі з 14 до 19 серпня.Спікер Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін заявив, що диктатор Володимир Путін і правитель Китаю Сі Цзіньпін "завжди перебувають у стратегічному спілкуванні з багатьох напрямків, торкаючись багатьох всеосяжних тем".

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію", і Київ залишився задоволений.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW. Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

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