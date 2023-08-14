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Глава Міноборони Китаю їде до Росії та Білорусі. Пекін говорить про "стратегічне спілкування"

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 11:36
Глава Міноборони Китаю їде до Росії та Білорусі. Пекін говорить про
Лі Шанфу (Фото: EPA)

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію та Білорусь з 14 до 19 серпня на запрошення глав Міноборони РФ та РБ. Про це повідомило пропагандистське видання Global Times, яке контролює Компартія КНР.

Китайці заявляють, що Лі відвідає Росію та Білорусь на запрошення міністрів оборони Сергія Шойгу та Віктора Хреніна.

Він візьме участь у XI Московській конференції з міжнародної безпеки та приїде до Білорусі з 14 до 19 серпня.

Спікер Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін заявив, що диктатор Володимир Путін і правитель Китаю Сі Цзіньпін "завжди перебувають у стратегічному спілкуванні з багатьох напрямків, торкаючись багатьох всеосяжних тем".
  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію", і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба 

Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬРосіявійнаволодимир путінкитайСі ЦзіньпінВан ВеньбінЛі Шанфу
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