Глава Моссада угрожал прокурору МУС, чтобы суд не изучал злодеяния в Палестине – Guardian

Моссад якобы получил стенограммы тайных записей мужа прокурора, чтобы попытаться использовать их для ее дискредитации

Фату Бенсуди (Фото: EPA)

Бывший глава службы внешней разведки Израиля (Моссад) Йосси Коэн, вероятно, угрожал бывшему главному прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуди, которая расследовала возможные преступления Израиля на палестинских территориях. Об этом говорится в расследовании The Guardian, израильско-палестинского издания +972 Magazine и издания Local Call.

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Журналисты заявили, что глава израильской разведки несколько раз виделся с прокурором МУС до того, как она в 2021 году приняла решение о начале официального расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях.

По словам собеседников в МУС, на которые ссылаются журналисты, Коэн говорил Бенсуди, что она "должна помочь позаботиться о себе" и что она, мол, "не хочет вмешиваться в вещи, которые могут поставить под угрозу" ее безопасность и безопасность ее семьи.

Кроме того, Моссад якобы получил стенограммы тайных записей мужа прокурора, чтобы попытаться использовать их для ее дискредитации.

Сама Бенсуда, по данным журналистов, рассказала небольшой группе высокопоставленных чиновников МУС о попытках Коэна повлиять на нее, обеспокоившись "все более настойчивым и угрожающим характером его поведения".

Представитель офиса премьер-министра Израиля, с которым общались журналисты Guardian, сказал, что их вопросы "переполнены многими ложными и необоснованными обвинениями, направленными на то, чтобы нанести вред государству Израиль".

Бывший глава Моссада Коэн и экс-прокурор МУС Бенсуда не ответили на просьбу о комментариях.

20 мая 2024 года главный прокурор МУС пригласил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в Секторе Газы, как об этом утверждает Хан.

21 мая Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого пригласил ордера на арест. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также напомнил странам ЕС, ратифицировавшим Римский устав, что решение суда предстоит выполнять.

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