Ексголова Моссаду погрожував прокурорці МКС, аби суд не розслідував злочини у Палестині – Guardian

Моссад начебто отримав стенограми таємних записів чоловіка прокурорки, щоб спробувати використати їх для її дискредитації

Фату Бенсуді (Фото: EPA)

Колишній голова служби зовнішньої розвідки Ізраїлю (Моссад) Йоссі Коен, ймовірно, погрожував колишній головній прокурорці Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуді, яка розслідувала можливі злочини Ізраїлю на палестинських територіях. Про це йдеться в розслідуванні The Guardian, ізраїльсько-палестинського видання +972 Magazine та видання Local Call.

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Журналісти заявили, що голова ізраїльської розвідки кілька разів бачився з прокуроркою МКС до того, як вона у 2021 році ухвалила рішення про початок офіційного розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людяності на палестинських територіях.

За словами співрозмовників у МКС, на які посилаються журналісти, Коен казав Бенсуді, що вона "має допомогти подбати про себе" і що вона, мовляв, "не хоче втручатися в речі, які можуть поставити під загрозу" її безпеку і безпеку її родини.

Крім того, Моссад начебто отримав стенограми таємних записів чоловіка прокурорки, щоб спробувати використати їх для її дискредитації.

Сама Бенсуда, за даними журналістів, розповіла невеликій групі високопосадовців МКС про спроби Коена вплинути на неї, занепокоївшись "усе більш наполегливим та загрозливим характером його поведінки".

Речник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю, із яким спілкувалися журналісти Guardian, сказав, що їхні запитання "переповнені багатьма неправдивими та необґрунтованими звинуваченнями, спрямованими на те, щоб завдати шкоди державі Ізраїль".

Колишній голова Моссаду Коен та експрокурорка МКС Бенсуда не відповіли на прохання про коментарі.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Гази, як про це стверджує Хан.

21 травня Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт. Глава євродипломатії Жозеп Боррель також нагадав країнам ЄС, які ратифікували Римський статут, що рішення суду треба буде виконувати.

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