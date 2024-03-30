Глава Нацсобрания Франции о словах Макрона насчет отправки войск: Все остается возможным

Яэль Браун-Пиве приехала в Одессу и прокомментировала резонансное заявление Макрона. Также признала, что нынешние объемы помощи Украине недостаточны

Яэль Брон-Пиве и Алексей Неижпапа (Фото - ВМС ВСУ)

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве заявила, что "сейчас все возможно", комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки иностранных войск в Украину. Об этом, находясь с визитом в Одессе 30 марта, она сказала на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, передает канал "Мы – Украина".

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"В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключительно, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна", – сказала она.

Представительница французского парламента также отметила, что ее страна осознает недостаточность нынешней военной помощи Украине.

"Мы знаем о тех потребностях, которые актуальны для Украины в плане противовоздушной и противоракетной защиты... Мы настроены делать все необходимое, чтобы объемы и качество этих поставок увеличивалось и дальше", – отметила она.

Во время визита в Одессу Браун-Пиве также встретилась с командующим Военно-морскими силами Алексеем Неижпапой.

Как сообщила пресс-служба ВМС, "значительное внимание французская сторона обратила на успехи Украины на морском направлении". Обсуждались вопросы потребностей ВМС в военной помощи для наращивания боевых возможностей.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе "новый импульс" для ускорения помощи Украине.

По данным Bloomberg, заявления главы Франции о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

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