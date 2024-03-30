Голова Нацзборів Франції про заяву Макрона щодо відправлення військ: Все залишається можливим

Яель Брон-Піве приїхала в Одесу та прокоментувала резонансну заяву Макрона. Також визнала, що нинішні обсяги допомоги Україні недостатні

Яель Брон-Піве та Олексій Неїжпапа (Фото - ВМС ЗСУ)

Голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве заявила, що "зараз все можливо", коментуючи слова президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ до України. Про це, перебуваючи з візитом в Одесі 30 березня, вона сказала на спільному брифінгу зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, передає канал Ми – Україна.

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"В своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", – сказала вона.

Представниця французького парламенту також зазначила, що її країна усвідомлює недостатність нинішньої військової допомоги Україні.

"Ми знаємо про ті потреби, які є актуальними для України в плані протиповітряного і протиракетного захисту... Ми налаштовані робити все необхідне, аби обсяги і якість цих постачань збільшувалась і надалі", – зазначила вона.

Під час візиту в Одесу Брон-Піве також зустрілась із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою.

Як повідомила пресслужба ВМС, "значну увагу французька сторона звернула на успіхи України на морському напрямку". Обговорювались питання потреб ВМС у військовій допомозі задля нарощення бойових спроможностей.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі "нового імпульсу" для прискорення допомоги Україні.

За даними Bloomberg, заяви глави Франції щодо можливості відправлення військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".

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