Голова Нацзборів Франції про заяву Макрона щодо відправлення військ: Все залишається можливим
Голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве заявила, що "зараз все можливо", коментуючи слова президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ до України. Про це, перебуваючи з візитом в Одесі 30 березня, вона сказала на спільному брифінгу зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, передає канал Ми – Україна.
"В своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", – сказала вона.
Представниця французького парламенту також зазначила, що її країна усвідомлює недостатність нинішньої військової допомоги Україні.
"Ми знаємо про ті потреби, які є актуальними для України в плані протиповітряного і протиракетного захисту... Ми налаштовані робити все необхідне, аби обсяги і якість цих постачань збільшувалась і надалі", – зазначила вона.
Під час візиту в Одесу Брон-Піве також зустрілась із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою.
Як повідомила пресслужба ВМС, "значну увагу французька сторона звернула на успіхи України на морському напрямку". Обговорювались питання потреб ВМС у військовій допомозі задля нарощення бойових спроможностей.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі "нового імпульсу" для прискорення допомоги Україні.
- За даними Bloomberg, заяви глави Франції щодо можливості відправлення військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".
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