Держдеп: Макрон – союзник США, але ми не відправлятимемо війська до України

Речник Держдепу США Міллер наголосив, що Франція є давнім союзником США і вони "плідно працюють" з Макроном над низкою питань

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

США не збираються відправляти своїх військових до України, водночас Америка "плідно працює" з французьким лідером Емманюелем Макроном над низкою питань, які пов'язані із підтримкою України. Цю позицію вкотре підкреслив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Свою заяву Міллер зробив у відповідь на прохання журналіста прокоментувати повідомлення про те, що американські посадовці були "розлючені" заявами президента Франції Макрона про можливість виряджання західних військових до України.

Міллер зазначив, що не може коментувати ці питання, а також не буде детально коментувати зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена наступного тижня в Парижі.

"Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська до України", — акцентував він.

Міллер наголосив, що Франція є давнім союзником США і вони "плідно працюють" з Макроном над низкою питань, зокрема й щодо підтримки України.

Вчора видання Bloomberg із посиланням на анонімних чиновників написало, що заяви глави Франції щодо можливості виряджання військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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