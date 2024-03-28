Госдеп: Макрон – союзник США, но мы не будем отправлять войска в Украину

Представитель Госдепа США Миллер подчеркнул, что Франция является давним союзником США, и они "плодотворно работают" с Макроном над рядом вопросов

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

США не собираются отправлять своих военных в Украину, в то же время Америка "плодотворно работает" с французским лидером Эмманюэлем Макроном над рядом вопросов, связанных с поддержкой Украины. Эту позицию в очередной раз подчеркнул представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Свое заявление Миллер сделал в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что американские чиновники были "разъярены" заявлениями президента Франции Макрона о возможности отправки западных военных в Украину.

Миллер отметил, что не может комментировать эти вопросы, а также не будет подробно комментировать встречу государственного секретаря США Энтони Блинкена на следующей неделе в Париже.

"Я не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу, но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять войска в Украину", - акцентировал он.

Миллер подчеркнул, что Франция является давним союзником США, и они "плодотворно работают" с Макроном над рядом вопросов, в том числе и над поддержкой Украины.

Вчера издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников написало, что заявления главы Франции о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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