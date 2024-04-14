Глава Запорожской ОВА о возможных последствиях российских обстрелов: Рассматриваем разное

"Это не значит, что мы ожидаем таких сценариев. Просто готовы и знаем врага", – подчеркнул он

Запорожье (Иллюстративный скриншот)

В случае продолжения беспощадных российских обстрелов Запорожской области власти будут закупать генераторы, обустраивать укрытия, а образование будет переходить на учебу под землю. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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По его словам, необходимо рассматривать разные сценарии – в том числе и плохие.

В частности, может потребоваться думать об эвакуации или о жизни без мостов в Запорожье, а также изучать опыт Харькова с тотальными блекаутами, отметил Федоров.

"Это не значит, что мы ожидаем таких сценариев. Просто готовы и знаем врага", – подчеркнул чиновник.

Федоров заявил, что россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить.

Чиновник сообщил, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимые системы противовоздушной обороны.

Глава ОВА отметил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.

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