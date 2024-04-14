Глава Запорізької ОВА про можливі наслідки російських обстрілів: Розглядаємо різні сценарії

"Це не означає, що ми очікуємо таких сценаріїв. Просто готові й знаємо ворога", – наголосив він

Запоріжжя (Ілюстративний скриншот)

У випадку продовження нещадних російських обстрілів Запорізької області влада буде закуповувати генератори, облаштовувати сховища, а освіта переходитиме на навчання під землю. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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За його словами, необхідно розглядати різні сценарії – у тому числі й погані.

Зокрема, може необхідно буде думати про евакуацію або про життя без мостів у Запоріжжі, а також вивчати досвід Харкова з тотальними блекаутами, зазначив Федоров.

"Це не означає, що ми очікуємо таких сценаріїв. Просто готові й знаємо ворога", – наголосив чиновник.

Федоров заявив, що росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони будуть бити.

Посадовець повідомив, що загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

Голова ОВА зазначив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.

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