Главнокомандующий ВСУ: Пусть враг знает – противотанковых средств в Украине хватит на всех

В Украине достаточно противотанковых средств, как иностранного, так и отечественного производства, для противостояния российской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Валерий Залужный в интервью Укринформу.

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Залужный рассказал об испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin: военные спроектировали защитную броню, аналогичную установленной на российских танках и провели стрельбы.

По его словам, результаты были отличными для ВСУ и грустными для российских танкистов.

"На глазах журналистов группа людей, подъехавших к месту учений на обычном грузовике, за 36 секунд уничтожили колонну танков. Семь танков в 36 секунд",– сказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что у танков РФ на сегодня нет защиты, которую не мог бы преодолеть Javelin.

"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо", – подчеркнул генерал-майор. – К тому же – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит".

СПРАВКА. Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль . Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль продолжает стягивать войска. Речь идет о возможном новом вторжении этой зимой либо о запугивании Украины.

9-13 января 2022 года в Европе прошел ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.

вела хронику. В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ.

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Наталия Медведева

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