Главнокомандующий ВСУ: Пусть враг знает – противотанковых средств в Украине хватит на всех
В Украине достаточно противотанковых средств, как иностранного, так и отечественного производства, для противостояния российской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Валерий Залужный в интервью Укринформу.
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Залужный рассказал об испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin: военные спроектировали защитную броню, аналогичную установленной на российских танках и провели стрельбы.
По его словам, результаты были отличными для ВСУ и грустными для российских танкистов.
"На глазах журналистов группа людей, подъехавших к месту учений на обычном грузовике, за 36 секунд уничтожили колонну танков. Семь танков в 36 секунд",– сказал главнокомандующий ВСУ.
Залужный добавил, что у танков РФ на сегодня нет защиты, которую не мог бы преодолеть Javelin.
"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо", – подчеркнул генерал-майор. – К тому же – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит".
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