UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главнокомандующий ВСУ: Пусть враг знает – противотанковых средств в Украине хватит на всех

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 20:01
Главнокомандующий ВСУ: Пусть враг знает – противотанковых средств в Украине хватит на всех - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба ВСУ)

В Украине достаточно противотанковых средств, как иностранного, так и отечественного производства, для противостояния российской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Валерий Залужный в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Залужный рассказал об испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin: военные спроектировали защитную броню, аналогичную установленной на российских танках и провели стрельбы.

По его словам, результаты были отличными для ВСУ и грустными для российских танкистов.

"На глазах журналистов группа людей, подъехавших к месту учений на обычном грузовике, за 36 секунд уничтожили колонну танков. Семь танков в 36 секунд",– сказал главнокомандующий ВСУ. 

Залужный добавил, что у танков РФ на сегодня нет защиты, которую не мог бы преодолеть Javelin.

"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо", – подчеркнул генерал-майор. – К тому же – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит".

СПРАВКА. Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль продолжает стягивать войска. Речь идет о возможном новом вторжении этой зимой либо о запугивании Украины.
  • 9-13 января 2022 года в Европе прошел ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.
  • В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ. 

Читайте также: Главком ВСУ: Давайте говорить прямо – мы имеем дело с почти миллионным войском России

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия Javelin Валерий Залужный эскалация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 