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Главные новости Украины и мира на 19:00 26 сентября

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 19:00
Главные новости Украины и мира на 19:00 26 сентября - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1. У США есть план, если Россия применит ядерное оружие – Блинкен. Американское правительство обещает России "ужасные последствия", если она решится нанести ядерный удар по Украине (подробнее).

2. В Италии демократы впервые проиграли ультраправым. Новым премьером Италии после благосклонного к Украине Марио Драги, скорее всего, станет лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони (подробнее).

3. Россия реже использует ракеты, но бьет иранскими дронами-камикадзе. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты экономят дефицитные "искандеры" для ударов по критической инфраструктуре в осенне-зимний период, а пока увидели выход в значительно более дешевых беспилотниках Shahed-136 (подробнее).

4. McDonald's открывает еще семь ресторанов в Киеве. Жители правого берега столицы Украины с 27 сентября смогут заказывать продукцию ресторанов McDonald's. На левом берегу такая возможность появилась еще на прошлой неделе (подробнее).

5. Украина пока не получила от США системы ПВО NASAMS. Одна из главных сенсаций выходных по поводу получения Украиной новых систем противовоздушной обороны оказалась преждевременной. Президента Владимира Зеленского неправильно поняли (подробнее).

6. Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому. Город в Харьковской области попал под жестокий обстрел со стороны России, погибли семь человек, в том числе 15-летняя девушка (подробнее).

7. Залужный попал на обложку Time. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что в начале российского вторжения в Украину было две стратегические цели: сохранить Киев и "пустить кровь" врагу (подробнее). Он также уверен, что нынешняя война с Россией не последняя (подробнее).

Читайте также: "Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию РФ, а теперь оказался на линии фронта

Андрій Водяний
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