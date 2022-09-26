Россия реже использует ракеты, но бьет иранскими дронами-камикадзе – спикер Воздушных сил

Россия сейчас реже бьет дорогими ракетами, но использует более дешевые иранские дроны-камикадзе. Об этом в эфире Белсата сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Определенно Россия уже перестала использовать свои высокоточные ракеты, такие как "Калибр", "Искандер", Х-101. Эти ракеты имеют боевую часть от 400 кг и стоят миллионы долларов", – рассказал спикер.

Он не исключает, что РФ уготовила эти ракеты для ударов по критической инфраструктуре в осенне-зимний период, а пока увидела выход в значительно более дешевых иранских дронах-камикадзе.

"Боевая часть составляет 40 кг. Это фактически как артиллерийский снаряд. Дальность – противоречивая, вряд ли двухсоткилограммовый дрон может преодолеть 2500 км", – сказал Игнат.

Использование этих дронов – новый вызов, для противодействия нужен опыт, отмечает спикер. По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сотен БПЛА.

Против них применяются все виды вооружения – стрелковое, пулеметы, зенитки, зенитные ракеты, также перспективно применение РЭБ. Сейчас ВСУ изучают методы борьбы, ведь РФ изменила тактику применения дронов после того, как украинским военным удалось сбить 8 из 10 таких БПЛА.

"Угроза есть, но цель сбиваемая. 120 км/ч – скорость, высота – небольшая. Но нужен определенный опыт, чтобы их сбивать", – добавил он.

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Марко Сировой

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