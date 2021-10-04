Главред Слідство.Інфо считает, что Зеленский должен объяснить отношения с Коломойским

Часть информации из расследования Pandora Papers касается уже не просто бизнесмена, а кандидата в президенты Владимира Зеленского, поэтому его отношения с олигархом Игорем Коломойским нуждаются в объяснении, считает главный редактор проекта журналистских расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец. Об этом она сказала в комментарии Радио НВ.

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"Часть нами обнародованных вещей происходит уже во время предвыборной кампании. В частности та часть, в которой говорится о дивидендах — уход Владимира Зеленского от этих офшорных компаний, как он передавал часть Сергею Шефиру, жене. Мы видим, что там была попытка получить дивиденды, и мы так и не знаем, получил ли он их. Речь идет как минимум о кандидате в президенты", – сказала Бабинец.

Последние документы, отметила она, оформлялись после второго тура президентских выборов.

Согласно расследованию, Зеленский с супругой незадолго до избрания подарили свою часть в ключевой компании Maltex Шефиру. Но журналисты нашли документ, в котором говорится о согласии Maltex выплачивать дивиденды компании, которой сейчас владеет Елена Зеленская. Была ли выплата дивидендов – в расследовании не уточняется.

Бабинец напомнила, что контракты между фирмами Зеленского и телеканалом 1+1, по словам Коломойского, заключены до 2022 года.

"95 квартал продает какой-то продукт 1+1, и эти соглашения были заключены тогда. То есть природу этих отношений следовало бы понять. Сейчас речь идет об отношениях между президентом и одним из самых богатых бизнесменов Украины, который находится под следствием. Сказать, что [расследование разоблачило] скелеты в шкафу, припавшие нафталином, — не совсем корректно. Есть ряд вещей, которые и сейчас могут влиять, например, на какие-то действия или бездействие президента. Вот эти отношения с Коломойским надо объяснить", — сказала журналистка.

В фильме "Офшор 95" говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".

В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего.

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Вадим Ребрина

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