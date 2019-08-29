Гончарук единственный кандидат в премьеры - Гетманцев

Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук единственный кандидат, который рассматривается на должность премьер-министра. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова нардепа от Слуги народа Даниила Гетманцева.

На вопрос журналистов, готовится ли предложение назначить Гончарука премьером, Гетманцев ответил: "Это действительно кандидатура, которая рассматривается. На сегодня она единственная".

Алексей Гончарук был назначен заместителем председателя Офиса президента 28 мая. Отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее он работал советником первого вице-премьера/министра экономического развития и торговли Степана Кубива, а до того был внештатным советником главы Минэкологии.

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