UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп о признании РФ спонсором терроризма: Наша цель — их поражение, а ярлыки отвлекают

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 07:42
Госдеп о признании РФ спонсором терроризма: Наша цель — их поражение, а ярлыки отвлекают - Фото
Джим О’Брайен (Фото: скриншот с видео)

Глава Офиса по вопросам координации санкций Государственного департамента США Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык". Об этом он сообщил в комментарии Укринформу в ответ на вопрос, собираются ли в Вашингтоне признавать РФ страной-спонсором терроризма.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия должна потерпеть окончательное стратегическое поражение, чтобы это вынудило ее прекратить войну против Украины. 

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в результате выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что США работают над поражением РФ при помощи санкций. Также О’Брайен подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена всегда контактирует с Конгрессом и Украиной, "чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным". 

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: "Угроза беспрецедентна". Кулеба объяснил, что даст признание России спонсором терроризма

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война госдеп терроризм
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 