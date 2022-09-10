Госдеп о признании РФ спонсором терроризма: Наша цель — их поражение, а ярлыки отвлекают
Глава Офиса по вопросам координации санкций Государственного департамента США Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык". Об этом он сообщил в комментарии Укринформу в ответ на вопрос, собираются ли в Вашингтоне признавать РФ страной-спонсором терроризма.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Россия должна потерпеть окончательное стратегическое поражение, чтобы это вынудило ее прекратить войну против Украины.
"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в результате выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", — заявил представитель Госдепа.
Он отметил, что США работают над поражением РФ при помощи санкций. Также О’Брайен подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена всегда контактирует с Конгрессом и Украиной, "чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".
- В конце июля The New York Times писал, что госсекретарь Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма.
- Байден ответил отрицательно на вопрос о том, должна ли Россия получить статус государства-спонсора терроризма.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал нежелание Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма. Он напомнил, что Украине уже не раз говорили "нет", но в итоге то или иное решение все же принимали.
Читайте также: "Угроза беспрецедентна". Кулеба объяснил, что даст признание России спонсором терроризма
Комментарии