Госдеп о признании РФ спонсором терроризма: Наша цель — их поражение, а ярлыки отвлекают

Глава Офиса по вопросам координации санкций Государственного департамента США Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык". Об этом он сообщил в комментарии Укринформу в ответ на вопрос, собираются ли в Вашингтоне признавать РФ страной-спонсором терроризма.

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По его словам, Россия должна потерпеть окончательное стратегическое поражение, чтобы это вынудило ее прекратить войну против Украины.

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в результате выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что США работают над поражением РФ при помощи санкций. Также О’Брайен подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена всегда контактирует с Конгрессом и Украиной, "чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

В конце июля The New York Times писал, что госсекретарь Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма.

Байден ответил отрицательно на вопрос о том, должна ли Россия получить статус государства-спонсора терроризма.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал нежелание Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма. Он напомнил, что Украине уже не раз говорили "нет", но в итоге то или иное решение все же принимали.

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Дмитро Гриниченко

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