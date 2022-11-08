Госдеп объяснил слова Байдена об "освобождении" Ирана: Это солидарность с протестующими
Президент США Джо Байден имел в виду солидарность с протестующими, когда говорил об "освобождении" Ирана. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, Байден говорил о "настроении, которое США выдвинули с начала протестов в Иране".
"Именно выражение нашей солидарности с протестующими. Мы делаем это с самых первых дней этих мирных демонстраций. Дело в том, что Иран — его правительство сталкивается с проблемами, которые в основном созданы им самим", — сказал Прайс.
Он отметил, что за протесты в Иране несет ответственность только власть страны, а иранский режим не может обвинять в них США.
Недавно Байден выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").
"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", — сказал тогда американский президент.
- В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб.
- Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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