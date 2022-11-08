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Госдеп объяснил слова Байдена об "освобождении" Ирана: Это солидарность с протестующими

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 08:31
Госдеп объяснил слова Байдена об
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Президент США Джо Байден имел в виду солидарность с протестующими, когда говорил об "освобождении" Ирана. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, Байден говорил о "настроении, которое США выдвинули с начала протестов в Иране". 

"Именно выражение нашей солидарности с протестующими. Мы делаем это с самых первых дней этих мирных демонстраций. Дело в том, что Иран — его правительство сталкивается с проблемами, которые в основном созданы им самим", — сказал Прайс.

Он отметил, что за протесты в Иране несет ответственность только власть страны, а иранский режим не может обвинять в них США. 

Недавно Байден выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", — сказал тогда американский президент.

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Дмитро Гриниченко
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США Иран госдеп джо байден Нед Прайс
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