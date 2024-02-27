Госдеп США: Ситуация на фронте в Украине очень серьезная из-за задержки с помощью

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Ситуация на фронте в Украине сейчас "очень серьезная" из-за того, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов из-за задержки с принятием пакета помощи Конгрессом США. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Голос Америки.

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Он отметил, что ситуация на поле боя в Украине сейчас "очень серьезная", поскольку украинские военные испытывают нехватку боеприпасов из-за задержки с законопроектом с пакетом помощи от Соединенных штатов.

Чиновник подчеркнул, что украинские войска на фронте не имеют достаточно боеприпасов, необходимых для отражения агрессии России.

"Они [украинцы] продолжают храбро воевать, они продолжают мужественно бороться, у них все еще есть вооружения и боеприпасы, которые могут использовать, но теперь им приходится экономить их, потому что Конгресс США не смог принять меры", – сказал спикер Госдепа.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что украинские силы и дальше продолжат "храбро воевать и добиваться успехов, как они в последнее время это делали, прежде всего в Черном море", однако при этом Силам обороны будет "значительно сложнее", если у них нет доступа к необходимым боеприпасам.

Чиновник отметил, что именно поэтому американский президент Джо Байден продолжает настаивать на принятии Конгрессом финансирования для Украины.

"Мы убеждены, если Палата представителей вынесет на голосование вопрос помощи Украине, она будет принята. И поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг, провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая в этом крайне нуждается", – подчеркнул Миллер.

14 февраля 2024 г. американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

27 февраля прошла встреча Байдена с лидерами Конгресса.

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