Держдеп США: Ситуація на фронті в Україні є дуже серйозною через затримку з допомогою

Метью Міллер (Скриншот з відео)

Ситуація на фронті в Україні зараз є "дуже серйозною" через те, що українські військові відчувають брак боєприпасів через затримку з прийняттям пакету допомоги Конгресом США. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Голос Америки.

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Він зазначив, що ситуація на полі бою в Україні наразі є "дуже серйозною", оскільки українські військові відчувають брак боєприпасів через затримку із законопроєктом з пакетом допомоги від Сполучених Штатів.

Посадовець наголосив, що українські війська на фронті не мають достатньо боєприпасів, необхідних для відсічі агресії Росії.

"Вони [українці] продовжують хоробро воювати, вони продовжують мужньо боротися, вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати, але тепер їм доводиться економити їх, тому що Конгрес США не зміг вжити заходів", – сказав речник Держдепу.

За його словами, у Вашингтоні очікують, що українські сили й надалі продовжать "хоробро воювати та досягати успіхів, як вони останнім часом це робили, передусім у Чорному морі", проте при цьому Силам оборони буде "значно складніше", якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів.

Посадовець зазначив, що саме тому американський президент Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні Конгресом фінансування для України.

"Ми переконані, якщо Палата представників винесе на голосування питання допомоги Україні, її буде ухвалено. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок, провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує", – наголосив Міллер.

14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентаріїв (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

27 лютого відбулася зустріч Байдена з лідерами Конгресу.

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