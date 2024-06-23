Графики отключений света 23 июня продлили на 8 часов
В воскресенье, 23 июня, стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начинают действовать в 11:00. Об этом сообщила компания ДТЭК.
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Анонсировано, что графики почасовых отключений света будут действовать с 11:00 до 23:00.
Об изменениях обещают сообщить отдельно.
Национальная энергокомпания Укрэнерго написала, что причина продления графиков – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.
В субботу, 22 июня, Укрэнерго сообщало, что все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света только вечером, с 19:00 до 23:00.
- Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.
В ночь на 22 июня Россия осуществила очередную, ужевосьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Основной целью были объекты оператора системы передачи данных на юге и на западе Украины. В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков обесточений в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.
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