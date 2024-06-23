Графики отключений света 23 июня продлили на 8 часов
Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 23 июня, стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начинают действовать в 11:00. Об этом сообщила компания ДТЭК.

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Анонсировано, что графики почасовых отключений света будут действовать с 11:00 до 23:00.

Об изменениях обещают сообщить отдельно.

Национальная энергокомпания Укрэнерго написала, что причина продления графиков – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

В субботу, 22 июня, Укрэнерго сообщало, что все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света только вечером, с 19:00 до 23:00.

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