Графики отключений света 23 июня продлили на 8 часов

Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян

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В воскресенье, 23 июня, стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начинают действовать в 11:00. Об этом сообщила компания ДТЭК.

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Анонсировано, что графики почасовых отключений света будут действовать с 11:00 до 23:00.

Об изменениях обещают сообщить отдельно.

Национальная энергокомпания Укрэнерго написала, что причина продления графиков – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

В субботу, 22 июня, Укрэнерго сообщало, что все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света только вечером, с 19:00 до 23:00.

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

В ночь на 22 июня Россия осуществила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Основной целью были объекты оператора системы передачи данных на юге и на западе Украины.

В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков обесточений в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.

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