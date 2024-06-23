Графіки відключень світла 23 червня подовжили на 8 годин
Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 23 червня, стабілізаційні відключення електроенергії в Україні починають діяти об 11:00. Про це повідомила компанія ДТЕК.

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Анонсовано, що графіки погодинних відключень світла діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Про зміни обіцяють повідомити окремо.

Національна енергокомпанія Укренерго написала, що причина подовження графіків – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

У суботу, 22 червня, Укренерго повідомляло, що всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

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