Графіки відключень світла 23 червня подовжили на 8 годин

Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 23 червня, стабілізаційні відключення електроенергії в Україні починають діяти об 11:00. Про це повідомила компанія ДТЕК.

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Анонсовано, що графіки погодинних відключень світла діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Про зміни обіцяють повідомити окремо.

Національна енергокомпанія Укренерго написала, що причина подовження графіків – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

У суботу, 22 червня, Укренерго повідомляло, що всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це із травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Основною ціллю були об'єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України.

Найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, вважає Державна інспекція з енергетичного нагляду.

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