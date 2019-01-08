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08.01.2019, 22:52

Греки начали процедуру признания автокефалии ПЦУ

Греки начали процедуру признания автокефалии ПЦУ - Фото
Фото: скриншот видео

В ГПЦ обсудили письма Варфоломея и Кирилла и решили последовать совету первого

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Греческая православная церковь начала процедуру признания единой поместной автокефальной Православной церкви Украины. Соответствующее решение было принято на заседании священного синода ГПЦ. Об этом сообщает Ortodoxia Info.

Отмечается, что на заседании обсудили письмо Вселенского патриарха Варфоломея в связи с избранием первого предстоятеля новой автокефальной церкви Украины, а также соответствующее письмо патриарха РПЦ Кирилла. Священники приняли решение передать дело в священный синод ГПЦ о признании церковью Греции новой автокефальной церкви Украины.

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6 января 2019 года была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

28 декабря сообщалось, что синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе Православную церковь Украины.

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Теги: Греция, религия, автокефалия, пцу
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