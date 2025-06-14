Грэм об осуждении Израиля со стороны России: Это достаточно цинично даже для самих россиян

Линдси Грэм (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отреагировал на заявление российского Министерства иностранных дел, осудившее атаки Израиля на Иран, назвав их "неспровоцированными" и "неприемлемыми".

"Путинская Россия, дающая юридические советы по применению силы, выглядит достаточно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", – написал Грэм.

Сенатор также обратился к Китаю и Индии: "Если вы и дальше будете поддерживать войну Путина, виновных будете искать только у себя".

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

После этого МИД РФ заявил: "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы". Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отметил, что Россия, делая такие заявления, забыла посмотреть в зеркало.