Грэм об осуждении Израиля со стороны России: Это достаточно цинично даже для самих россиян
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отреагировал на заявление российского Министерства иностранных дел, осудившее атаки Израиля на Иран, назвав их "неспровоцированными" и "неприемлемыми".
"Путинская Россия, дающая юридические советы по применению силы, выглядит достаточно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", – написал Грэм.
Сенатор также обратился к Китаю и Индии: "Если вы и дальше будете поддерживать войну Путина, виновных будете искать только у себя".
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
После этого МИД РФ заявил: "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы". Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отметил, что Россия, делая такие заявления, забыла посмотреть в зеркало.
- Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля.
- Перед этой атакой поддерживаемые Ираном хуситы запустили ракету по Израилю – она упала в Палестинской автономии, пострадали трое детей.
- На экстренном заседании Совбеза ООН Тегеран обвинил США в причастности к ударам Израиля по Ирану, Вашингтон отверг, а Иерусалим заявил о "самозащите".