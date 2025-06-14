Грем про засудження Ізраїлю з боку Росії: Це доволі цинічно навіть для самих росіян

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем відреагував на заяву російського Міністерства закордонних справ, яке засудило атаки Ізраїлю на Іран, назвавши їх "неспровокованими" та "неприйнятними".

"Путінська Росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, виглядає доволі цинічно навіть для самих росіян. Ізраїль захищає саме своє існування. Росія ж веде варварське вторгнення до сусідньої країни", – написав Грем.

Сенатор також звернувся до Китаю та Індії: "Якщо ви й надалі підтримуватимете війну Путіна, винних будете шукати лише у себе".

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

Після цього МЗС РФ заявило: "Неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерноенергетичної інфраструктури категорично неприйнятні". Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий зазначив, що Росія, роблячи такі заяви, забула подивитися у дзеркало.