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Греция присоединится к тренировкам военных ВСУ на F-16 и поможет с восстановлением Одессы

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21.08.2023, 21:02
Греция присоединится к тренировкам военных ВСУ на F-16 и поможет с восстановлением Одессы - Фото
Скриншот

Греция присоединится к программе обучения украинских военнослужащих на истребителях F-16, а также примет участие в восстановлении Одессы. Об этом объявили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции.

"Греция будет участвовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны <…> С фокусом на Одессу", – сказал Мицотакис.

Он отметил, что в частности Греция поможет с восстановлением исторических зданий, поврежденных в результате агрессии РФ.

Зеленский объявил о помощи Греции в тренировке украинских летчиков: "Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение".

В Греции Зеленский также должен принять участие в саммите Украина – Балканы. Состоится совместная встреча с балканскими лидерами, будет обсуждаться оборонное сотрудничество, а еще у Зеленского запланированы отдельные переговоры по двусторонним вопросам, встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

  • 19 августа Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.
  • Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.

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Оксана Житнюк
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