Греція приєднається до тренувань військових ЗСУ на F-16 і допоможе з відбудовою Одеси
Греція приєднається до програми навчання українських військовослужбовців на винищувачах F-16, а також візьме участь у відбудові Одеси. Про це оголосили прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції.
"Греція буде брати участь в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни <…> З фокусом на Одесу", – сказав Міцотакіс.
Він зазначив, що зокрема Греція допоможе з відбудовою історичних будівель, пошкоджених в результаті агресії РФ.
Зеленський оголосив про допомогу Греції у тренуванні українських льотчиків: "Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію".
У Греції Зеленський також має взяти участь у саміті Україна – Балкани. Відбудеться спільна зустріч із балканськими лідерами, обговорюватиметься оборонна співпраця, а ще у Зеленського заплановані окремі переговори щодо двосторонніх питань, зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- 19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
- Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
- Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.
Читайте також: ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат
Коментарі