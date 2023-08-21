Греція приєднається до тренувань військових ЗСУ на F-16 і допоможе з відбудовою Одеси

Греція приєднається до програми навчання українських військовослужбовців на винищувачах F-16, а також візьме участь у відбудові Одеси. Про це оголосили прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



"Греція буде брати участь в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни <…> З фокусом на Одесу", – сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що зокрема Греція допоможе з відбудовою історичних будівель, пошкоджених в результаті агресії РФ.

Зеленський оголосив про допомогу Греції у тренуванні українських льотчиків: "Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію".

У Греції Зеленський також має взяти участь у саміті Україна – Балкани. Відбудеться спільна зустріч із балканськими лідерами, обговорюватиметься оборонна співпраця, а ще у Зеленського заплановані окремі переговори щодо двосторонніх питань, зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.

Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

Читайте також: ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.