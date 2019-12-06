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NASA накачает водородный бак ракеты на 2000 кубометров до взрыва

NASA накачает водородный бак ракеты на 2000 кубометров до взрыва - Фото
Директор NASA Брайденстайн на фоне водородного бака SLS (фото — NASA)
06.12.2019, 10:27

Это будет крупнейшее из контролируемых испытаний на отказ топливного бака ракеты NASA: в него будут закачивать газ, пока резервуар не разорвет

Инженеры Аэрокосмического управления США готовятся подвергнуть тесту на прочность огромный резервуар для жидкого водорода, идентичный тому, который будут устанавливать на сверхтяжелых ракетах SLS. Испытание состоится в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама.

Механизм отказа тонкой многосегментной ступени ракеты пока не очень понятен, однако у инженеров NASA есть компьютерные расчеты, которые предсказывают, когда, где и как бак должен выйти из строя.

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Резервуар перед тестом облепят тысячами датчиков, а высокоскоростные камеры и микрофоны будут отслеживать поверхность во время испытания. Инженеры прогнозируют, что бак сильно не разорвет - большой дыры не будет.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — NASA):

Ранее бак подвергли серии из 37 испытаний, которые имитируют стартовые и полетные нагрузки, - с использованием гидравлических поршней для сжатия и растягивания прототипа. Резервуар успешно их прошел. Теперь NASA хочет выяснить, при каком давлении жидкости случится разрыв.

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Высота водородного бака, созданного Boeing на заводе NASA в Михуде (Новый Орлеан), - около 40 м, диаметр - почти 8,5 м. Его объем - свыше 2000 кубометров переохлажденного жидкого водорода для восьминутного подъема на орбиту.

СправкаNASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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SLS nasa космос ракета разрыв Artemis сопромат краш-тест
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