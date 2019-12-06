NASA накачает водородный бак ракеты на 2000 кубометров до взрыва

Директор NASA Брайденстайн на фоне водородного бака SLS (фото — NASA)

Инженеры Аэрокосмического управления США готовятся подвергнуть тесту на прочность огромный резервуар для жидкого водорода, идентичный тому, который будут устанавливать на сверхтяжелых ракетах SLS. Испытание состоится в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама.

Механизм отказа тонкой многосегментной ступени ракеты пока не очень понятен, однако у инженеров NASA есть компьютерные расчеты, которые предсказывают, когда, где и как бак должен выйти из строя.

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Резервуар перед тестом облепят тысячами датчиков, а высокоскоростные камеры и микрофоны будут отслеживать поверхность во время испытания. Инженеры прогнозируют, что бак сильно не разорвет - большой дыры не будет.

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Ранее бак подвергли серии из 37 испытаний, которые имитируют стартовые и полетные нагрузки, - с использованием гидравлических поршней для сжатия и растягивания прототипа. Резервуар успешно их прошел. Теперь NASA хочет выяснить, при каком давлении жидкости случится разрыв.

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Высота водородного бака, созданного Boeing на заводе NASA в Михуде (Новый Орлеан), - около 40 м, диаметр - почти 8,5 м. Его объем - свыше 2000 кубометров переохлажденного жидкого водорода для восьминутного подъема на орбиту.

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.