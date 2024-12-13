Группа евродепутатов посетила акцию протеста в Тбилиси – видео
Вечером в четверг, 12 декабря, приехавшие в Грузию с визитом члены делегации Европейского парламента посетили акцию протеста в центре Тбилиси. Об этом сообщило медиа News Georgia.
В состав делегации вошли семь депутатов из разных политических групп. Они провели встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, а также представителями неправительственных организаций и СМИ.
Переговоры были закрытыми. В комментариях журналистам европейские политики выражали обеспокоенность нарушениями прав человека, подавлением протестных акций со стороны властей, выражали поддержку пострадавшим и отмечали необходимость более решительной реакции Европейского Союза.
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала власти провести новые выборы в парламент согласно европейским стандартам. Она указала, что делегация ЕП не поддерживает ни одну политическую партию, а стоит на стороне грузинского народа в его стремлении к евроинтеграции.
Депутат повторила эти слова, когда вместе с коллегами посещала протестную акцию на проспекте Руставели. Євродепутатов приветствовали аплодисментами, а также скандировали призыв к санкциям против пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили. Вместе с митингующими евродепутаты пели гимн Грузии.
Михал Щерба, депутат ЕП от Польши, также высказался по поводу несправедливости октябрьских выборов, заявив, что они "не были свободны и справедливы".
В то же время депутаты подчеркнули, что полностью поддерживают Зурабишвили в ее стремлении вернуть Грузию на европейский путь.
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