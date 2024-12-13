Група євродепутатів відвідала акцію протесту у Тбілісі – відео

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Увечері в четвер, 12 грудня, члени делегації Європейського парламенту, які приїхали в Грузію з візитом, відвідали акцію протесту в центрі Тбілісі. Про це повідомило медіа NewsGeorgia.

До складу делегації увійшли семеро депутатів з різних політичних груп. Вони провели зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиційними партіями, а також представниками неурядових організацій та ЗМІ.

Переговори були закриті. У коментарях журналістам європейські політики висловлювали стурбованість порушеннями прав людини, придушенням протестних акцій з боку влади, висловлювали підтримку постраждалим та наголошували на необхідності більш рішучої реакції Європейського Союзу.

Депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене закликала владу провести нові вибори до парламенту згідно з європейськими стандартами. Вона вказала, що делегація ЄП не підтримує жодної політичної партії, а стоїть на боці грузинського народу в його прагненні до євроінтеграції. Депутатка повторила ці слова, коли разом із колегами відвідувала протестну акцію на проспекті Руставелі.

Їх вітали оплесками, а також скандували заклик до санкцій проти проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Разом з мітингувальниками євродепутати співали гімн Грузії.

Міхал Щерба, депутат ЄП від Польщі, також висловився з приводу несправедливості жовтневих виборів, заявивши, що вони "не були вільними та справедливими".

Водночас депутати наголосили, що повністю підтримують Зурабішвілі у її прагненні повернути Грузію на європейський шлях.