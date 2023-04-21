Спасатели показали последствия прилетов в Полтавской и Винницкой областях — фото с мест
21.04.2023, 10:44
Последствия ударов дронов по Украине (Фото: ГСЧС)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия прилетов дронов Shahed-136 в Полтавской и Винницкой областях. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам спасателей, на ликвидацию последствий было привлечено 150 человек и более 30 единиц техники.
Обошлось без жертв и пострадавших.
В Винницкой области пожар уже ликвидирован, а в Полтавской ГСЧС продолжает свою работу.
Ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", Силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
- Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
- Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии