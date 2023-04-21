Спасатели показали последствия прилетов в Полтавской и Винницкой областях — фото с мест

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия прилетов дронов Shahed-136 в Полтавской и Винницкой областях. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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По словам спасателей, на ликвидацию последствий было привлечено 150 человек и более 30 единиц техники.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Винницкой области пожар уже ликвидирован, а в Полтавской ГСЧС продолжает свою работу.

Ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", Силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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