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Гуляйполе. В результате удара России погибли заместитель городского головы и директор КП

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 12:28
Гуляйполе. В результате удара России погибли заместитель городского головы и директор КП - Фото
Гуляйполе (Фото: Александр Старух/Telegram)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Гуляйполю погибли заместитель городского головы и директор коммунального предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, ракетный обстрел забрал жизни заместителя городского головы Александра Савицкого и руководителя КП "Благоустройствосервис" Александра Косаренко. 

"Эти люди никуда не сбегали, до последнего были на рабочих местах, защищали и поддерживали Гуляйполе. Враг ответит за все", — написал Старух. 

5 октября вскоре после 09:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Противовоздушная оборона сбила одну ракету противника. 

Читайте также: Россия атаковала ракетами Днепр, сгорели 100 автобусов

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война запорожская область Александр Старух Гуляйполе
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