Гуляйполе. В результате удара России погибли заместитель городского головы и директор КП
В результате ракетного удара российских оккупантов по Гуляйполю погибли заместитель городского головы и директор коммунального предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, ракетный обстрел забрал жизни заместителя городского головы Александра Савицкого и руководителя КП "Благоустройствосервис" Александра Косаренко.
"Эти люди никуда не сбегали, до последнего были на рабочих местах, защищали и поддерживали Гуляйполе. Враг ответит за все", — написал Старух.
5 октября вскоре после 09:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Противовоздушная оборона сбила одну ракету противника.
- Ночью 5 октября Россия нанесла серию ударов иранскими дронами Shahed-136 по Белой Церкви. Было два налета.
- Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
- 30 сентября российский ракетный удар в 07:30 убил в Запорожье по меньшей мере 25 человек, около полусотни ранены.
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