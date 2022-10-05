Гуляйполе. В результате удара России погибли заместитель городского головы и директор КП

В результате ракетного удара российских оккупантов по Гуляйполю погибли заместитель городского головы и директор коммунального предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, ракетный обстрел забрал жизни заместителя городского головы Александра Савицкого и руководителя КП "Благоустройствосервис" Александра Косаренко.

"Эти люди никуда не сбегали, до последнего были на рабочих местах, защищали и поддерживали Гуляйполе. Враг ответит за все", — написал Старух.

5 октября вскоре после 09:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Противовоздушная оборона сбила одну ракету противника.

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Дмитро Гриниченко

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