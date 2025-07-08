ГУР идентифицировало российского майора, причастного к удару по Охматдету – фото и данные
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные об одном из российских военных, причастных к ракетному удару по детской больнице "Охматдит". Речь идет о российском майоре Денисе Алексеевиче Шейнове, сообщает ГУР.
Шейнов – начальник специальной инженерной службы 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
По данным разведки, именно это подразделение непосредственно участвовало в террористическом обстреле медицинского учреждения, где на момент удара находились 627 детей.
Шейнов выполнял обязанности по организации технической подготовки крылатых ракет Х-101 воздушного базирования для применения самолетами стратегической авиации.
Разведка также обнародовала личные данные майора:
← Дата рождения – 30 января 1978 года
← Место рождения – город Саратов
← Паспорт – серия 6302 №906672, выдан 15 марта 2002 года
← Образование – выпускник Саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск
← Боевой опыт – находился в Сирии в 2018 году
← Награды — имеет ряд медалей, в том числе за участие в военной операции в Сирии (2019)
Также известно, что Шейнов проживает со своей женой Ольгой Михайловной Шабаловой (год рождения 1976), сыном и дочерью по адресу: город Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.
- 8 июля 2024 года россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – в частности, под вражеский огонь попала детская больница Охматдет.
- 9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля нанесли удар по Охматдету крылатой ракетой Х-101. В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о гибели двух человек и 32 раненых.
- 10 июля стало известно о смерти ребенка, который находился в реанимации после атаки – после удара мальчика доставили в одну из киевских больниц.