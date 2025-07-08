ГУР идентифицировало российского майора, причастного к удару по Охматдету – фото и данные

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные об одном из российских военных, причастных к ракетному удару по детской больнице "Охматдит". Речь идет о российском майоре Денисе Алексеевиче Шейнове, сообщает ГУР.

Шейнов – начальник специальной инженерной службы 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

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Российский майор Шейнов (Фото: ГУР)

По данным разведки, именно это подразделение непосредственно участвовало в террористическом обстреле медицинского учреждения, где на момент удара находились 627 детей.

Шейнов выполнял обязанности по организации технической подготовки крылатых ракет Х-101 воздушного базирования для применения самолетами стратегической авиации.

Разведка также обнародовала личные данные майора:

← Дата рождения – 30 января 1978 года

← Место рождения – город Саратов

← Паспорт – серия 6302 №906672, выдан 15 марта 2002 года

← Образование – выпускник Саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск

← Боевой опыт – находился в Сирии в 2018 году

← Награды — имеет ряд медалей, в том числе за участие в военной операции в Сирии (2019)

Также известно, что Шейнов проживает со своей женой Ольгой Михайловной Шабаловой (год рождения 1976), сыном и дочерью по адресу: город Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

Российский майор Шейнов (Фото: ГУР)

Российский майор Шейнов (Фото: ГУР)

Российский майор Шейнов (Фото: ГУР)