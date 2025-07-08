ГУР ідентифікувало російського майора, причетного до удару по Охматдиту – фото та дані
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про одного з російських військових, причетного до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Йдеться про російського майора Дениса Олексійовича Шейнова, повідомляє ГУР.
Шейнов начальник спеціальної інженерної служби 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
За даними розвідки, саме цей підрозділ безпосередньо брав участь у терористичному обстрілі медичного закладу, де на момент удару перебували 627 дітей.
Шейнов виконував обов’язки щодо організації технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 для застосування літаками стратегічної авіації.
Розвідка оприлюднила й особисті дані майора:
← Дата народження – 30 січня 1978 року
← Місце народження – місто Саратов
← Паспорт – серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року
← Освіта – випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ
← Бойовий досвід – перебував у Сирії у 2018 році
← Нагороди – має низку медалей, зокрема за участь у військовій операції в Сирії (2019)
Відомо також, що Шейнов проживає із дружиною Оленою Михайлівною Шабаловою (дата народження 1976), сином і донькою за адресою: місто Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.
- 8 липня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- 9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.
- Того самого дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених.
- 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.