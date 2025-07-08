ГУР ідентифікувало російського майора, причетного до удару по Охматдиту – фото та дані

Підрозділ російського офіцера був безпосередньо залучений до атаки на дитячу лікарню 8 липня 2024 року

Російський майор Денис Шейнов (Фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про одного з російських військових, причетного до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Йдеться про російського майора Дениса Олексійовича Шейнова, повідомляє ГУР.

Шейнов начальник спеціальної інженерної служби 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Російський майор Шейнов (Фото: ГУР)

За даними розвідки, саме цей підрозділ безпосередньо брав участь у терористичному обстрілі медичного закладу, де на момент удару перебували 627 дітей.

Шейнов виконував обов’язки щодо організації технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 для застосування літаками стратегічної авіації.

Розвідка оприлюднила й особисті дані майора:

← Дата народження – 30 січня 1978 року

← Місце народження – місто Саратов

← Паспорт – серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року

← Освіта – випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ

← Бойовий досвід – перебував у Сирії у 2018 році

← Нагороди – має низку медалей, зокрема за участь у військовій операції в Сирії (2019)

Відомо також, що Шейнов проживає із дружиною Оленою Михайлівною Шабаловою (дата народження 1976), сином і донькою за адресою: місто Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Російський майор Шейнов (Фото: ГУР)

Російський майор Шейнов (Фото: ГУР)

Російський майор Шейнов (Фото: ГУР)