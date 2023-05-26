ГУР: Под видом иностранных добровольцев к нам пытались попасть много агентов РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заверил, что все иностранные граждане, участвующие в боевых действиях, в том числе и Русский добровольческий корпус, проходят проверку. По его словам, было много случаев, когда в подобные структуры пытались попасть российские агенты. Об этом Черняк рассказал в интервью Радио Свобода.

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Он сказал, что в начале полномасштабного вторжения поступали сотни запросов с просьбой привлечь граждан иностранных государств к участию в войне.

"И мы так или иначе должны были проверять этих людей. Российские спецслужбы тоже действуют профессионально. И у нас было много случаев, когда под видом того, что "я доброволец, я хочу защищать Украину", к нам пытались направить российских агентов. Мы вовремя это выясняли и передавали их в соответствующие правоохранительные органы", – рассказал представитель ГУР.

Что касается непосредственно РДК, то Черняк сказал, что "да, те люди, с которыми мы общаемся, проходили определенные этапы проверки".

"Поверьте, наша внутренняя служба безопасности работает четко и профессионально", – заверил он.

Утром 22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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