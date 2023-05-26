ГУР: Під виглядом іноземних добровольців до нас намагалися потрапити багато агентів РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк запевнив, що всі іноземні громадяни, які беруть участь у бойових діях, зокрема і Російський добровольчий корпус, проходять перевірку. За його словами, було багато випадків, коли у подібні структури намагалися потрапити російські агенти. Про це Черняк розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він сказав, що на початку повномасштабного вторгнення надходили сотні запитів з проханням залучити громадян іноземних держав до участі у війні.

"І ми так чи інакше мусили перевіряти цих людей. Російські спецслужби теж діють професійно. І в нас було багато випадків, коли під виглядом того, що "я доброволець, я хочу захищати Україну", до нас намагалися направити російських агентів. Ми вчасно це з'ясовували та передавали їх у відповідні правоохоронні органи", – розповів представник ГУР.

Щодо безпосередньо РДК, то Черняк сказав, що "так, ті люди, з якими ми спілкуємося, проходили певні етапи перевірки".

"Повірте, наша внутрішня служба безпеки працює чітко і професійно", – запевнив він.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

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